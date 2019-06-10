Перепис населення в Україні проведуть через смартфони. Фото: androidphone.su

https://racurs.ua/ua/n122995-perepys-naselennya-v-ukrayini-provedut-cherez-smartfony.html

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Перепис населення в Україні обіцяють провести вже цьогоріч через телефони та планшети. Уряд планує здійснити всі необхідні заходи без персоналізації даних.

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Перепис населення чекає на українців у грудні 2019 року, повідомляє міністр економічного розвитку Степан Кубів у блозі на LIGA.net.

Замість паперової анкети громадяни України зможуть внести відповідні дані в електронному кабінеті домогосподарства. Інформація буде захищена спеціальним шифруванням, аби обмежити доступ до персональних даних під час передачі їх на центральний сервер Державної служби статистики, стверджує чиновник.

Ті, хто не захоче або не зможе самостійно внести свої дані до електронної форми, матиме можливість зробити це за допомогою представників групи перепису на їхніх спеціальних планшетах. Інформацію з цих пристроїв також зашифрують і передадуть на центральний сервер Держстату.

Перепис населення України через смартфони допоможе зрозуміти соціологію і демографію країни, фактичну кількість жителів та іншу інформацію без персоналізації даних. Після аналізу ефективності цього методу в 2020 році можна буде перейти до інших заходів, які планується проводити таким чином: електронних соціальних опитувань та виборів різних рівнів поза виборчими дільницями.