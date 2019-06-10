Перепись населения в Украине проведут через смартфоны. Фото: androidphone.su

https://racurs.ua/n122995-perepis-naseleniya-v-ukraine-provedut-cherez-smartfony.html

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Перепись населения в Украине обещают провести уже в этом году через телефоны и планшеты. Правительство планирует осуществить все необходимые мероприятия без персонализации данных.

Перепись населения ждет украинцев в декабре 2019 года, сообщает министр экономического развития Степан Кубив в блоге на LIGA.net.

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Вместо бумажной анкеты граждане Украины смогут внести соответствующие данные в электронном кабинете домохозяйства. Информация будет защищена специальным шифрованием, чтобы обезличить персональные данные при передаче их на центральный сервер Государственной службы статистики, утверждает чиновник.

Те, кто не захочет или не сможет самостоятельно ввести свои данные в электронную форму, сможет это сделать с помощью представителей группы переписи на их специальных планшетах. Информацию с этих устройства также зашифруют и передадут на центральный сервер Госстата.

Перепись населения Украины через смартфоны поможет понять социологию и демографию страны, фактическое количество жителей и другую информацию без персонализации данных. После анализа эффективности этого способа в 2020 году можно будет перейти к другим мероприятиям, которые планируется проводить таким путем: электронным социальным опросам и различным выборам вне избирательных участков.