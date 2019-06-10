ДТП в Польше: украинец спас польскую семью во время страшной аварии, фото — SuperExpress

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Украинский водитель спас польскую семью во время страшного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на севере Польши 9 июня.

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Во время столкновения на трассе А6 погибли шесть человек, а в общем пострадали 16 человек, сообщает SuperExpress. Авария произошла на дороге к Свиноусьце. Сразу семь легковых авто столкнулись с грузовиком и загорелись.

Украинец Андрей (журналисты не узнали его фамилии — ред.) рассказал, что грузовик, за которым он ехал, в какой-то момент начал резко тормозить. Затем он услышал грохот и увидел пламя. Украинец остановил свою фуру и побежал на помощь, прихватив огнетушитель.

Андрей не смог открыть дверь, поэтому разбил стекло в легковушке, которая вместе с несколькими другими машинам преградила дорогу.

Мне удалось вытащить женщину и детей, но мужчину спасти не сумел, — рассказал украинец польским журналистам, которые в своем материале назвали его героем.

Когда огнетушитель перестал работать, Андрей вернулся к своему грузовику и взял две больших емкости с водой, чтобы продолжить тушить пламя. Это не помогло, поскольку огонь был слишком сильным.

Жертвами трагического события вблизи Щецина стали трое детей, путешествовавших со своими родителями. Судмедэкспертам придется проводить тестирование ДНК.