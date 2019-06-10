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Появились результаты анализов воды из акватории реки Рось

Загрязнение реки Рось ядохимикатами: появились результаты лабораторных анализов воды (ДОКУМЕНТ)

10 июн 2019, 15:55
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Появились результаты лабораторных анализов воды из акватории реки Рось, в которую вчера в результате ДТП попала тонна гербицидов.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Лабораторные пробы отбирались в месте разлива гербицидов в пруду Панском, расположенном на реке Фоса, в реке Фоса на 200 м ниже места разлива и в реке Рось на 100 м ниже места впадения в нее реки Фоса.

Анализ лабораторных образцов установил:

  • низкое содержание растворенного кислорода — от 2,92 до 3,8 мг/куб. дм в пруду Барском и реке Фоса; 3,08 мг/куб. дм в реке Рось при нормативном содержании не менее 4,0 мг/куб. дм);
  • сверхнормативное содержание аммонийного азота в пруду Панском, реке Фоса и реке Рось;
  • сверхнормативное содержание нитритов в пруду Барском и реке Фоса.

Вместе с тем анализ проб воды, взятых из реки Рось на границах Киевской и Винницкой областей, превышение уровня загрязняющих веществ не обнаружил.

Напомним, глава Киевской облгосадминистрации Александр Терещук со ссылкой на экспертов сегодня заявлял о существовании вероятности того, что гербициды, которые попали в воду в Винницкой области, растворились спустя три часа после этого.

Источник: Ракурс


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