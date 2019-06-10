Погода в Украине 11 июня принесет тепло, только на западе продолжатся дожди и грозы. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n122992-pogoda-v-ukraine-11-iunya-prineset-teplo-tolko-na-zapade-prodoljatsya-dojdi-i-grozy.html

Ракурс

Погода в Украине 11 июня принесет тепло и солнце в большинство областей страны.

Loading...

Дожди и грозы задержатся только в западных и северных областях. На остальной территории Украины ожидается продолжение повышения температуры. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 11 июня будет солнечной и теплой. Ночью столбики термометров опустятся до 18−20°, днем поднимутся до 29−31°.

Во Львове следующие сутки будут дождливыми, возможна гроза. Ночью ожидается 16−18°, днем — 29−31°.

В Одессе синоптики обещают теплую и солнечную погоду. Термометры ночью покажут 19−21°, днем — 30−32°.

В Днепре 11 июня украинцы также будут радоваться теплу и солнцу. Ночью синоптики обещают 17−19°, днем — 32−34°.

В Харькове завтра осадки не ожидаются, будет теплая и солнечная погода. Температура воздуха ночью составит 17−19°, днем — 31−33°.

На Закарпатье в течение дня будет идти дождь. Ночью температура составит 16−18°, днем — 29−31°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 11 июня будет неспокойной. Синоптики прогнозируют небольшие возмущения в течение всего дня.