Погода в Україні 11 червня принесе тепло, тільки на заході продовжаться дощі та грози. Фото:Ракурс

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Погода в Україні 11 червня принесе тепло і сонце в більшість областей країни.

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Дощі і грози затримаються тільки в західних і північних областях. На решті території України очікується продовження підвищення температури. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 11 червня буде сонячною і теплою. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 18−20°, вдень піднімуться до 29−31°.

У Львові наступну добу будуть дощовими, можлива гроза. Вночі очікується 16−18°, вдень — 29−31°.

В Одесі синоптики обіцяють теплу і сонячну погоду. Термометри вночі покажуть 19−21°, вдень — 30−32°.

У Дніпрі 11 червня українці також будуть радіти теплу і сонцю. Вночі синоптики обіцяють 17−19°, вдень — 32−34°.

У Харкові завтра опади не очікуються, буде тепла і сонячна погода. Температура повітря вночі становитиме 17−19 °, вдень — 31−33°.

На Закарпатті протягом дня дощитиме. Вночі температура становитиме 16−18°, вдень — 29−31°.

Геомагнітна обстановка в Києві 11 червня буде неспокійною. Синоптики прогнозують невеликі хвилювання протягом всього дня.