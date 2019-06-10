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У Львові в ресторані отруїлося 20 осіб. Фото: za.in.ua

У Львові в ресторані отруїлися 20 осіб

10 чер 2019, 15:46
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Харчове отруєння дістали 20 осіб, які харчувалися в одному з ресторанів Львова. Вони звернулися до обласної інфекційної лікарні й після огляду 18 осіб госпіталізували з високою температурою, блювотою і проносом.

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В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та захисту цивільного населення Львівської міськради повідомили, що два десятки громадян звернулися по медичну допомогою напередодні ввечері.

Потерпілі розповіли, що перебували у ресторані «Червона рута» на весіллі. Всього на заході були присутні близько 100 осіб.

Наразі 18 із 20 потерпілих залишаються в лікарні, в тому числі одна дитина. Стан пацієнтів оцінюється як середньої важкості.

Раніше сьогодні повідомлялося, що в дитячому таборі на Буковині, розташованому за 30 км від обласного центру, отруїлися кілька десятків дітей. Вони скаржилися на болі в животі та блювоту.

Джерело: Ракурс


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