У Львові в ресторані отруїлося 20 осіб. Фото: za.in.ua

https://racurs.ua/ua/n122991-u-lvovi-v-restorani-otruyilosya-20-osib.html

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Харчове отруєння дістали 20 осіб, які харчувалися в одному з ресторанів Львова. Вони звернулися до обласної інфекційної лікарні й після огляду 18 осіб госпіталізували з високою температурою, блювотою і проносом.

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В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та захисту цивільного населення Львівської міськради повідомили, що два десятки громадян звернулися по медичну допомогою напередодні ввечері.

Потерпілі розповіли, що перебували у ресторані «Червона рута» на весіллі. Всього на заході були присутні близько 100 осіб.

Наразі 18 із 20 потерпілих залишаються в лікарні, в тому числі одна дитина. Стан пацієнтів оцінюється як середньої важкості.

Раніше сьогодні повідомлялося, що в дитячому таборі на Буковині, розташованому за 30 км від обласного центру, отруїлися кілька десятків дітей. Вони скаржилися на болі в животі та блювоту.