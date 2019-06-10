Отруєння в дитячому таборі на Буковині: постраждали декілька десятків дітей, фото — Etcetera Media

https://racurs.ua/ua/n122968-otruiennya-v-dytyachomu-tabori-na-bukovyni-postrajdaly-dekilka-desyatkiv-ditey.html

Ракурс

У Чернівецькій області госпіталізовано 30 вихованців дитячого табору з симптомами отруєння.

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Усі вони відпочивали у першій зміні літнього табору, який розташований у селі Репужинці Заставнівського району (за 30 км від обласного центру).

У табір терміново виїхали лікарі та спеціалісти обласного лабораторного центру, повідомило регіональне інформагентство АСС.

Заступник директора Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України Сергій Торський розповів, що усі діти поскаржилися вихователям на болі в животі і блювоту. Впродовж першої половини дня 9 червня скарги надійшли від 30-ти дітей. У табір терміново виїхали фахівці з лабораторії і медики Заставнівської райлікарні, а також Держпродспоживслужби.

Крім допомоги дітям, чиновники і лікарі встановлюють, що могло викликати захворювання дітей.

У серпні минулого року «Ракурс» повідомляв, що кількість постраждалих від отруєння шаурмою в Києві досягла 93 осіб. Кияни підхопили гостру кишкову інфекцію, скуштувавши неякісної шаурми.