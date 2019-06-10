Отравление в детском лагере на Буковине: пострадали несколько десятков детей

Отравление в детском лагере на Буковине: пострадали несколько десятков детейhttps://racurs.ua/n122968-otravlenie-v-detskom-lagere-na-bukovine-postradali-neskolko-desyatkov-detey.htmlРакурс
В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления.
Все они отдыхали в первой смене летнего лагеря, который расположен в селе Репужинцы Заставнивского района (в 30 км от областного центра).
В лагерь срочно выехали врачи и специалисты областного лабораторного центра, сообщило региональное информагентство АСС.
Заместитель директора Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Сергей Торский рассказал, что все дети пожаловались воспитателям на боли в животе и рвоту. В течение первой половины дня 9 июня жалобы поступили от 30-ти детей. В лагерь срочно выехали специалисты из лаборатории и медики Заставненской райбольницы, а также Госпродпотребслужбы.
Кроме помощи детям, чиновники и врачи устанавливают, что именно могло вызвать заболевание детей.
В августе прошлого года «Ракурс» сообщал, что количество пострадавших от отравления шаурмой в Киеве достигло 93 человек. Киевляне подхватили острую кишечную инфекцию, отведав некачественной шаурмы.