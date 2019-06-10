Отравление в детском лагере на Буковине: пострадали несколько десятков детей, фото — Etcetera Media

https://racurs.ua/n122968-otravlenie-v-detskom-lagere-na-bukovine-postradali-neskolko-desyatkov-detey.html

Ракурс

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления.

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Все они отдыхали в первой смене летнего лагеря, который расположен в селе Репужинцы Заставнивского района (в 30 км от областного центра).

В лагерь срочно выехали врачи и специалисты областного лабораторного центра, сообщило региональное информагентство АСС.

Заместитель директора Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Сергей Торский рассказал, что все дети пожаловались воспитателям на боли в животе и рвоту. В течение первой половины дня 9 июня жалобы поступили от 30-ти детей. В лагерь срочно выехали специалисты из лаборатории и медики Заставненской райбольницы, а также Госпродпотребслужбы.

Кроме помощи детям, чиновники и врачи устанавливают, что именно могло вызвать заболевание детей.

В августе прошлого года «Ракурс» сообщал, что количество пострадавших от отравления шаурмой в Киеве достигло 93 человек. Киевляне подхватили острую кишечную инфекцию, отведав некачественной шаурмы.