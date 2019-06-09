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Ракурс
Александр Онищенко, фото: NewsOne

Нардеп-беглец Онищенко намерен участвовать в парламентских выборах как мажоритарщик

9 июн 2019, 22:17
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Нардеп-беглец Александр Онищенко намерен в ближайшее время вернуться в Украину, чтобы продать документы в Центральную избирательную комиссию для участия в парламентских выборах.

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В выборах он будет участвовать как мажоритарщик на 93-м избирательном округе. Об этом сообщает издание «Лига.нет».

Сегодня в СМИ появилась информация, что на 93-м избирательном округе от партии «Слуга народа» намерена баллотироваться бронзовый призер Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро гимнастка Анна Ризатдинова. В ноябре 2017 года она родила Онищенко сына Романа.

Комментируя информацию об участии Ризатдиновой в выборах, Онищенко заявил, что давно с ней не общается, поэтому не знает, действительно ли она будет принимать в них участие.

Онищенко — народный депутат VII и VIII созывов Верховной Рады. В 2016 году, после обвинений в государственной измене и коррупции и лишения его депутатской неприкосновенности, покинул Украину и с тех пор жил в ряде стран Европы — Бельгии, Испании, Великобритании и Германии.

Напомним, партия «Слуга народа» сегодня представила список своих кандидатов на внеочередных парламентских выборах.

Источник: Ракурс


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