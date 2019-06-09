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Пожар в Лондоне, фото: Standart

В Лондоне вспыхнул масштабный пожар в жилом здании (ФОТО, ВИДЕО)

9 июн 2019, 21:41
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В восточной части Лондона в жилом районе Баркинг вспыхнул масштабный пожар в одном из зданий.

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К борьбе с огнем были привлечены около сотни пожарных, а также сотрудники полиции. Об этом сообщает BBC.

Сообщение о пожаре в шестиэтажном здании поступило к пожарным около 15.30 по местному времени (17.30 по Киеву). На место инцидента были отправлены 15 пожарных автомобилей.

Несмотря на масштабное возгорание, в лондонской службе скорой помощи сообщают, что никаких пострадавших к ним не поступало и отсутствует информация о каких-либо травмах, связанных с этим пожаром.

Пожарные на борьбу с огнем потратили более 2двух часов. По состоянию на 18.00 по местному времени возгорание было ликвидировано. Причины возникновения инцидента устанавливаются.

Отмечается, что причиной масштабного распространения огня могли стать установленные на доме деревянные балконы.

Пожар в Лондоне, фото: BBC

Пожар в Лондоне, фото: BBC

Пожар в Лондоне, фото: BBC

Напомним, в июне 2017 года в Лондоне произошел масштабный пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower. Ее жертвами стали 72 человека, еще 74 госпитализированы. Всего в Grenfell Tower проживали около 600 человек.


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