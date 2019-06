В восточной части Лондона в жилом районе Баркинг вспыхнул масштабный пожар в одном из зданий.

К борьбе с огнем были привлечены около сотни пожарных, а также сотрудники полиции. Об этом сообщает BBC.

Сообщение о пожаре в шестиэтажном здании поступило к пожарным около 15.30 по местному времени (17.30 по Киеву). На место инцидента были отправлены 15 пожарных автомобилей.

Несмотря на масштабное возгорание, в лондонской службе скорой помощи сообщают, что никаких пострадавших к ним не поступало и отсутствует информация о каких-либо травмах, связанных с этим пожаром.

Пожарные на борьбу с огнем потратили более 2двух часов. По состоянию на 18.00 по местному времени возгорание было ликвидировано. Причины возникновения инцидента устанавливаются.

Отмечается, что причиной масштабного распространения огня могли стать установленные на доме деревянные балконы.

BREAKING: A huge blaze has erupted in a new build block of apartments believed to be Barking Riverside on De Pass Gardens in east London.



London Fire Brigade say they have around 70 firefighters at the scene.



Video: @MarceVercellesipic.twitter.com/cC0BYN6gGt