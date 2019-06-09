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Пожежа в Лондоні, фото: Standart

У Лондоні спалахнула масштабна пожежа в житловій будівлі (ФОТО, ВІДЕО)

9 чер 2019, 21:41
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У східній частині Лондона в житловому районі Баркінг спалахнула масштабна пожежа в одній із будівель.

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До боротьби з вогнем були залучені близько сотні пожежників, а також співробітники поліції. Про це повідомляє BBC.

Повідомлення про пожежу в шестиповерховій будівлі надійшло до вогнеборців близько 15.30 за місцевим часом (17.30 за Києвом). На місце інциденту були відправлені 15 пожежних автомобілів.

Попри масштабне займання, у лондонській службі швидкої допомоги повідомляють, що жодних постраждалих до них не надходило та відсутня інформація про будь-які травми, пов’язані з цією пожежею.

Пожежники на боротьбу з вогнем витратили понад дві години. Станом на 18.00 за місцевим часом займання було ліквідоване. Причини виникнення інциденту встановлюються.

Зазначається, що причиною масштабного поширення вогню могли стати встановлені на будинку дерев’яні балкони.

Пожежа в Лондоні, фото: BBC

Пожежа в Лондоні, фото: BBC

Пожежа в Лондоні, фото: BBC

Нагадаємо, у червні 2017 року в Лондоні сталася масштабна пожежа в 24-поверховому житловому будинку Grenfell Tower. Її жертвами стали 72 людини, ще 74 госпіталізували. Загалом у Grenfell Tower проживали близько 600 людей.


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