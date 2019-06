У східній частині Лондона в житловому районі Баркінг спалахнула масштабна пожежа в одній із будівель.

До боротьби з вогнем були залучені близько сотні пожежників, а також співробітники поліції. Про це повідомляє BBC.

Повідомлення про пожежу в шестиповерховій будівлі надійшло до вогнеборців близько 15.30 за місцевим часом (17.30 за Києвом). На місце інциденту були відправлені 15 пожежних автомобілів.

Попри масштабне займання, у лондонській службі швидкої допомоги повідомляють, що жодних постраждалих до них не надходило та відсутня інформація про будь-які травми, пов’язані з цією пожежею.

Пожежники на боротьбу з вогнем витратили понад дві години. Станом на 18.00 за місцевим часом займання було ліквідоване. Причини виникнення інциденту встановлюються.

Зазначається, що причиною масштабного поширення вогню могли стати встановлені на будинку дерев’яні балкони.

