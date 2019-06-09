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Ракурс
Олександр Онищенко, фото: NewsOne

Нардеп-утікач Онищенко має намір брати участь у парламентських виборах як мажоритарник

9 чер 2019, 22:17
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Нардеп-утікач Олександр Онищенко має намір найближчим часом повернутися до України, щоб продати документи до Центральної виборчої комісії для участі у парламентських виборах.

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У виборах він братиме участь як мажоритарник на 93-му виборчому окрузі. Про це повідомляє видання «Лига.нет».

Сьогодні у ЗМІ з’явилася інформація, що на 93-у виборчому окрузі від партії «Слуга народу» має намір балотуватися бронзовий призер Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро гімнастка Ганна Різатдінова. У листопаді 2017 року вона народила Онищенкові сина Романа.

Коментуючи інформацію про участь Різатдінової у виборах, Онищенко заявив, що давно з нею не спілкується, тож не знає, чи дійсно вона братиме у них участь.

Онищенко — народний депутат VII та VIII скликань Верховної Ради. У 2016 році, після звинувачень у державній зраді та корупції і позбавлення його депутатської недоторканності, залишив Україну й з того часу мешкав у низці країн Європи — Бельгії, Іспанії, Великій Британії та Німеччині.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» сьогодні представила список своїх кандидатів на позачергових парламентських виборах.

Джерело: Ракурс


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999

Нардеп-утікач Онищенко має намір брати участь у парламентських виборах як мажоритарник

Олександр Онищенко має намір повернутися до України, щоб продати документи до Центрвиборчкому для участі у парламентських виборах на 93-му виборчому окрузі

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