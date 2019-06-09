Олександр Онищенко, фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n122967-nardep-utikach-onyschenko-maie-namir-braty-uchast-u-parlamentskyh-vyborah-yak-majorytarnyk.html

Ракурс

Нардеп-утікач Олександр Онищенко має намір найближчим часом повернутися до України, щоб продати документи до Центральної виборчої комісії для участі у парламентських виборах.

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У виборах він братиме участь як мажоритарник на 93-му виборчому окрузі. Про це повідомляє видання «Лига.нет».

Сьогодні у ЗМІ з’явилася інформація, що на 93-у виборчому окрузі від партії «Слуга народу» має намір балотуватися бронзовий призер Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро гімнастка Ганна Різатдінова. У листопаді 2017 року вона народила Онищенкові сина Романа.

Коментуючи інформацію про участь Різатдінової у виборах, Онищенко заявив, що давно з нею не спілкується, тож не знає, чи дійсно вона братиме у них участь.

Онищенко — народний депутат VII та VIII скликань Верховної Ради. У 2016 році, після звинувачень у державній зраді та корупції і позбавлення його депутатської недоторканності, залишив Україну й з того часу мешкав у низці країн Європи — Бельгії, Іспанії, Великій Британії та Німеччині.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» сьогодні представила список своїх кандидатів на позачергових парламентських виборах.