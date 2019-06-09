У Зеленського представили кандидатів до Ради, серед них гендиректор «1+1». Фото: Znaj

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Ракурс

Політична партія новообраного президента України Володимира Зеленського «Слуга народу» представила сьогодні список своїх кандидатів на позачергові парламентські вибори.

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На позачерговому з’їзді партії був представлений список із сотні кандидатів, хоча на сцену запросили лише першу двадцятку.

Першим номером партії став її лідер Дмитро Разумков.

Потім йде представник Зеленського у парламенті Руслан Стефанчук.

Третій номер «Слуги народу» Ірина Венедиктова відповідає у команді Зеленського за судову реформу.

Далі назвали підприємця і засновника волонтерської організації «Народний проект» Давида Арахамію.

Назвали також експерта з питань антикорупційної політики Галину Янченко.

Наступну п’ятірку відкриває digital-керівник «Слуги народу» Михайло Федоров.

Також до партії увійшов Олександр Корнієнко.

Представили експерта з податкового законодавства Анастасію Красносельську.

Дев’ятим номером став гендиректор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко.

До першої десятки також увійшов греко-римський боєць Жан Беленюк.

Далі представили експерта з питань освіти Сергія Бабака.

Економіста Владислава Криклія.

Експерта з питань будівництва Олену Шуляк.

Правозахисника Дмитра Наталуху.

Кінопродюсера Єсько Єлизавету.

Експерта з паливно-енергетичних питань Олексія Оржеля.

Експерта з питань енергетики Андрія Геруса.

Експерта з медицини лікаря Михайла Радуцького.

Експерта з судової та правоохоронної системи Дениса Монастирського.

Замикає двадцятку експерт з фінансів, оподаткування, банківського права Данило Гетьманцев.

Також був об’явлений старт процедури пост-праймеріз. Журналісти та громадськість протягом місяця зможуть вивчити список кандидатів і навіть попросити когось відкликати.