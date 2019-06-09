Партія «Слуга народу» зібралася на з’їзд. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n122950-partiya-sluga-narodu-zibralasya-na-z-yizd-translyaciya.html

Ракурс

Партія новообраного президента України Володимира Зеленського «Слуга народу» зібралася на з’їзд.

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Під час зустрічі політична сила має оприлюднити списки своїх кандидатів. Зазначимо, що подати свою кандидатуру можна було до 2 червня. Раніше з’їзд планувався на 8 червня, однак його перенесли на 9, мотивуючи потребою у ще одному дні для обробки заяв.

Як раніше повідомляв «Ракурс», партія «Слуга народу» стала лідером симпатій українців. За політичну силу готові проголосувати 48,2% виборців.