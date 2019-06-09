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Ракурс
Партія «Слуга народу» зібралася на з’їзд. Фото: Гордон

Партія «Слуга народу» зібралася на з’їзд (ТРАНСЛЯЦІЯ)

9 чер 2019, 12:12
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Партія новообраного президента України Володимира Зеленського «Слуга народу» зібралася на з’їзд.

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Під час зустрічі політична сила має оприлюднити списки своїх кандидатів. Зазначимо, що подати свою кандидатуру можна було до 2 червня. Раніше з’їзд планувався на 8 червня, однак його перенесли на 9, мотивуючи потребою у ще одному дні для обробки заяв.

Як раніше повідомляв «Ракурс», партія «Слуга народу» стала лідером симпатій українців. За політичну силу готові проголосувати 48,2% виборців.

Джерело: Ракурс


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