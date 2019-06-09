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Партия «Слуга народа» собралась на съезд. Фото: Гордон

Партия «Слуга народа» собралась на съезд (ТРАНСЛЯЦИЯ)

9 июн 2019, 12:12
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Партия новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» собралась на внеочередной съезд.

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Во время встречи политическая сила должна обнародовать списки своих кандидатов. Отметим, что подать свою кандидатуру можно было до 2 июня. Ранее съезд планировался на 8 июня, однако его перенесли на 9, мотивируя необходимостью в еще одном дне для обработки заявлений.

Источник: Ракурс


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