Партия «Слуга народа» собралась на съезд. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n122950-partiya-sluga-naroda-sobralas-na-sezd-translyaciya.html

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Партия новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» собралась на внеочередной съезд.

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Во время встречи политическая сила должна обнародовать списки своих кандидатов. Отметим, что подать свою кандидатуру можно было до 2 июня. Ранее съезд планировался на 8 июня, однако его перенесли на 9, мотивируя необходимостью в еще одном дне для обработки заявлений.