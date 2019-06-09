Метеорологическое предупреждение: украинцев ожидают грозы, град и подъем воды. Фото: Індустріалка

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Ракурс

Метеорологическое предупреждение объявлено на территории Украины. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.

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На территории большинства областей ожидаются сильные ливни и грозы. На Правобережье предупреждают о возможности выпадения града и шквального ветра со скоростью 15−20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба украинского Гидрометцентра.

Сложным погодным условиям дали первый (потенциальный) уровень опасности. Украинцев просят быть осторожными.

По информации синоптиков, в ближайшие дни, на левых притоках Днестра будет подъем уровней воды до 0,8 м. В связи с этим в Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях возможен выход воды на пойму, а также формирование значительного местного стока из-за сильных ливней.

Сегодня погода продолжит ухудшаться, а ливни будут идти до 10 июня включительно.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Одесской области из-за сильных ливней произошло наводнение, которое подтопило улицы областного центра и уничтожило некоторые дамбы на севере региона.