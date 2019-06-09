В Одесской области бушует наводнение: прорвало дамбы и затопило улицы. Фото: facebook/Евгения Ткачук

https://racurs.ua/n122946-v-odesskoy-oblasti-bushuet-navodnenie-prorvalo-damby-i-zatopilo-ulicy-foto-video.html

Ракурс

Сильные дожди принесли в Одесскую область масштабное наводнение. На севере региона прорвало дамбы и рыбу вынесло в огороды и поля. В Одессе затопило ряд улиц.

Loading...

В Подольском и Балтском районах Одесской области наводнение бушует сильнее всего. В реке Кодыма значительно усилилось течение, которое снесло дамбы на трех ставках. В результате рыбу выбрасывает на берег и водой уносит в поля и огороды. Об этом сообщает местное издание «Думская».

Для рыбаков непогода стала неожиданным праздником и возможностью ловить рыбу голыми руками. Любители рыбалки утверждают, что, если они ее не заберут, она обречена сгнить на земле.

Согласно прогнозу синоптиков, дожди продолжат идти в Одесской области до 10 июня.

В самом областном центре непогода также принесла свои плоды. Из люков мощным фонтаном прибывает воды и затапливает улицы, превращая их в реки. Автомобили вынуждены преодолевать стихию и продолжать «плыть».

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня по всей Украине ожидаются сильные дожди и грозы.