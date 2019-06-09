В Казахстане стартовали внеочередные выборы президента: есть семеро кандидатов

https://racurs.ua/n122945-v-kazahstane-startovali-vneocherednye-vybory-prezidenta-est-semero-kandidatov.html

Ракурс

В Казахстане стартовали внеочередные выборы президента. Казахи могут проголосовать за одного из семи кандидатов, среди которых и. о. главы республики Касым-Жомарт Токаев.

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Первый тур выборов начался сегодня в 7.00 утра, а участки закроются в 20.00. Если никто из кандидатов не получит 50% голосов, будет назначен второй тур досрочных выборов. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Кроме нынешнего главы республики, на высший пост претендуют писатель Садибек Тугела, оппозиционер Амиржан Косанов, депутаты Жамбыл Ахметбеков и Дания Еспаева, представитель профсоюзных организаций Амангельды Таспихов и представитель агросектора Толеутай Рахимбеков.

Согласно конституции Казахстана, избранный президент будет возглавлять страну в течение пяти лет после голосования. Во втором туре, если он состоится, могут принять участие только два кандидата-лидера.

Отметим, что досрочные выборы были анонсированы временным главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, который заявил, что мир нуждается в доказательствах стабильной политической и экономической ситуации в стране. Поэтому, по мнению Токаева, в республике нужно как можно быстрее выбрать постоянного президента.

Токаев стал и. о. президента после отставки экс-президента Нурсултана Назарбаева в марте. Однако, Назарбаев не ушел с политики и продолжает возглавлять Совет безопасности страны, правящую партию «Нур Отан» и входит в Конституционный совет республики.

Как ранее сообщал «Ракурс», ректора одного из казахских университетов сняли с предвыборной гонки за незнания языка.