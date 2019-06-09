У Казахстані стартували позачергові вибори президента: є семеро кандидатів. Фото: Tengrinews

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Ракурс

У Казахстані стартували позачергові вибори президента. Казахи можуть проголосувати за одного із сімох кандидатів, серед яких є в. о. голови республіки Касим-Жомарт Токаєв.

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Перший тур виборів почався сьогодні о 7.00 ранку, а дільниці закриються о 20.00. Якщо ніхто з кандидатів не отримає 50% голосів, буде призначений другий тур позачергових виборів. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Окрім нинішнього очільника республіки, на найвищий пост претендують письменник Садибек Тугел, опозиціонер Аміржан Косанов, депутати Жамбил Ахметбеков та Данія Еспаева, представник профспілкових організацій Амангельди Таспіхов та представник агросектора Толеутай Рахімбеков.

Згідно з конституцією Казахстану, обраний президент буде очолювати країну протягом п’яти років після голосування. У другому турі, якщо він відбудеться, можуть взяти участь лише два кандидати-лідери.

Зазначимо, що дострокові вибори були анонсовані тимчасовим очільником Казахстану Касим-Жомарт Токаєвим, який заявив, що світ потребує доказів стабільної політичної та економічної ситуації у країні. Тому, за думкою Токаєва, у республіці потрібно якнайшвидше обрати постійного президента.

Токаєв став в. о. президента після відставки екс-президента Нурсултана Назарбаєва у березні. Однак, Назарбаєв не пішов з політики і продовжує очолювати Раду безпеки країни, правлячу партію «Нур Отан» та входить до Конституційної ради республіки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», ректора одного з казахських університетів зняли з передвиборчих перегонів через незнання мови.