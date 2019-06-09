У Нігерії зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка: загиблі згоріли заживо. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n122944-u-nigeriyi-zitknulysya-pasajyrskyy-avtobus-i-vantajivka-zagybli-zgorily-jyvcem-foto.html

Ракурс

Смертельна ДТП сталося на швидкісній автомагістралі в Нігерії. Вантажівка врізалася в пасажирський автобус, внаслідок чого майже два десятки осіб загинули.

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Трагічний інцидент стався в місті Оба-Ілі в штаті Ондо. Після зіткнення 18 осіб в автобусі згоріли заживо. Про це повідомляє місцеве видання Tori.

Аварія сталася близько 3.30 ранку в суботу за місцевим часом. Очевидці стверджують, що водій вантажівки не впорався з керуванням транспортним засобом і виїхав на зустрічну смугу. Після зіткнення обидві машини моментально загорілися.

Згідно з іншими показаннями, водій вантажівки перед тим, як втратити керування машиною, намагався об’їхати вибоїну на дорозі, проте в результаті маневру його викинуло перед автобусом.

Поліція стверджує, що пасажири автобуса, який йшов з Лагоса на північ країни, згоріли настільки сильно, що неможливо впізнати тіла. Також представник правоохоронців розповів, що обидва водії пережили аварію.

Їхній стан невідомий, так як після події вони обидва втекли. Тепер поліції треба знайти учасників лобового зіткнення і опитати.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Київській області сталася масштабна аварія, в результаті якої постраждали 26 осіб.