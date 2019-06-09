Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Нігерії зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка: загиблі згоріли заживо. Фото: Politeka

У Нігерії зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка: загиблі згоріли живцем (ФОТО)

9 чер 2019, 08:27
999

Смертельна ДТП сталося на швидкісній автомагістралі в Нігерії. Вантажівка врізалася в пасажирський автобус, внаслідок чого майже два десятки осіб загинули.

Loading...

Трагічний інцидент стався в місті Оба-Ілі в штаті Ондо. Після зіткнення 18 осіб в автобусі згоріли заживо. Про це повідомляє місцеве видання Tori.

Аварія сталася близько 3.30 ранку в суботу за місцевим часом. Очевидці стверджують, що водій вантажівки не впорався з керуванням транспортним засобом і виїхав на зустрічну смугу. Після зіткнення обидві машини моментально загорілися.

Згідно з іншими показаннями, водій вантажівки перед тим, як втратити керування машиною, намагався об’їхати вибоїну на дорозі, проте в результаті маневру його викинуло перед автобусом.

Поліція стверджує, що пасажири автобуса, який йшов з Лагоса на північ країни, згоріли настільки сильно, що неможливо впізнати тіла. Також представник правоохоронців розповів, що обидва водії пережили аварію.

Місце аварії в Нігерії. Фото: Tori

Їхній стан невідомий, так як після події вони обидва втекли. Тепер поліції треба знайти учасників лобового зіткнення і опитати.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Київській області сталася масштабна аварія, в результаті якої постраждали 26 осіб.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
Новини партнерів
Загрузка...