На МКС відправлятимуть туристів. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n122943-nasa-vidpravlyatyme-turystiv-na-mijnarodnu-kosmichnu-stanciu-video.html

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Національне управління по аеронавтиці і дослідження космічного простору США (NASA) в 2020 році відправлятиме на Міжнародну космічну станцію космічних туристів.

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Охочі побувати на МКС подорожуватимуть на кораблях приватних компаній SpaceX та Boeing. Наразі відомо, що на космічних кораблях Crew Dragon та CST-100 Starliner, які ще випробовують, зможуть полетіти лише громадяни США. Вартість перельоту складе 58 млн дол. Про це повідомила прес-служба космічного агентства.

За інформацією The New York Times, за проживання на МКС доведеться заплатити окремо. Доба на космічній станції обійдеться у 35 тис. дол. З цієї суми 22,5 тис. дол. підуть на харчування туриста, ще 11,25 тис. дол. коштуватимуть кисень, вода та засоби гігієни. За користування інтернетом доведеться платити додатково — по 50 дол. за гігабайт трафіку.

Туристам доведеться провести на Міжнародній космічній станції щонайменше 30 днів. Це означає, що подорож у космос обійдеться у 1 млн дол. Крім того, потенційні туристи повинні пройти медичні тести, які відповідають стандартам аерокосмічного агентства США.

Нагадаємо, NASA уклало угоду про доставку вантажів на Місяць з трьома компаніями. У космос доставлять низку невеликих роботизованих спускових апаратів з обладнанням та пристроями для експериментів. Перший вантажний корабель відправлять на Місяць у 2020 році.