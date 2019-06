NASA відновить польоти на Місяць. Фото: New Scientist

Американське аерокосмічне агентство NASA уклало угоду про доставку вантажів на Місяць з трьома компаніями.

На Місяць доставлять низку невеликих роботизованих спускових апаратів з обладнанням та пристроями для експериментів. Першим у космос запустять корабель компанії Orbit Beyond у вересні 2020 року. Він доставить чотири вантажі на Mare Imbrium — один із найбільших лавових кратерів. Про це повідомляє The New York Times.

Влітку 2021 року планується відправити на Місяць корабель компанії Astrobotic. Цей концерн отримав 79,5 млн дол. за доставку 14 вантажів у кратер Lacus Mortis. А компанії Intuitive Machines заплатять 77 млн дол., які повинні піти на розробку космічного корабля та доставку п’яти вантажів до кратера Oceanus Procellarum.

У NASA заявляють, що вищевказані компанії самостійно розроблять, запустять та керуватимуть апаратами, які доставлять вантажі на Місяць.

Космічне агентство просто клієнт. Участь NASA — виконувати роль пасажира на задньому сидінні", — заявив керівник програми з польотів на Місяць Кріс Калберт.

Нагадаємо, астронавти з США планують повернутися на Місяць з місією у найближчі п’ять років. Раніше планувалося, що вони відправляться на Місяць в 2028 році.