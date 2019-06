NASA возобновит полеты на Луну. Фото: New Scientist

Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило соглашение о доставке грузов на Луну с тремя компаниями.

На Луну доставят ряд небольших роботизированных спусковых аппаратов с оборудованием и устройствами для экспериментов. Первым в космос запустят корабль компании Orbit Beyond в сентябре 2020 года. Он доставит четыре груза Mare Imbrium — один из крупнейших лавовых кратеров. Об этом сообщает The New York Times.

Летом 2021 года планируется отправить на Луну корабль компании Astrobotic. Этот концерн получил 79,5 млн долл. за доставку 14 грузов в кратер Lacus Mortis. А компании Intuitive Machines заплатят 77 млн долл., которые должны пойти на разработку космического корабля и доставку пяти грузов к кратеру Oceanus Procellarum.

В NASA заявляют, что вышеуказанные компании самостоятельно разработают, запустят и будут управлять аппаратами, которые доставят грузы на Луну.

Космическое агентство просто клиент. Участие NASA — выполнять роль пассажира на заднем сиденье, — заявил руководитель программы по полетам на Луну Крис Калберт.

Напомним, астронавты из США планируют вернуться на Луну с миссией в ближайшие пять лет. Ранее планировалось, что они отправятся на Луну в 2028 году.