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Американские астронавты вернутся на Луну в ближайшие пять лет – Белый дом. Фото: Ведомости-Украина

Американские астронавты вернутся на Луну в ближайшие пять лет — Белый дом

27 мар 2019, 18:45
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Американские астронавты обязаны вернуться на Луну с миссией в ближайшие пять лет. Президент США Дональд Трамп передал соответствующее поручение директору NASA (НАСА) Джиму Брайдестайну. Согласно первоначальным планам американские астронавты должны были отправиться на Луну в 2028 году.

Однако, такие поздние сроки не устроили главу США, он потребовал ускориться и отправить астронавтов уже до 2024 года, чтобы значительно обогнать россиян, чей прилет на Луну запланирован на 2031 год. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс во время выступления в ракетно-космическом центре Хантсвилла (штат Алабама), передает «Русская служба ВВС».

Прежняя дата вылета была связана со строительством сверхтяжелой ракеты-носителя под названием Space Launch System, которую разрабатывают в NASA для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты.

В минувший понедельник глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия планирует создать международную научную базу на поверхности Луны. Китай пока свои планы не анонсирует, но также занимается разработкой. В США подметили последние достижения конкурентов, а также подчеркнули, что американцы возвращаются в космическую гонку.

Астронавты из США впервые высадились на спутник земли в 1969 году. Тогда Нил Армстронг и его коллега Базз Олдрин пробыли на поверхности Луны около 21 часа. Последнюю пилотируемую экспедицию на спутник астронавты NASA осуществили в 1972 году, а затем программу «Аполлон» закрыли.

Ранее сообщалось, что в начале февраля Маск провел испытания двигателя для космического корабля Starship, разработка которого ускорит старт полетов на Луну.


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