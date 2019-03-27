Американські астронавти повернуться на Місяць у найближчі п'ять років – Білий дім. Фото: Ведомости-Украина

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Американські астронавти зобов’язані повернутися на Місяць з місією у найближчі п’ять років. Президент США Дональд Трамп передав відповідне доручення директору NASA (НАСА) Джиму Брайдестайну. Згідно з початковими планами американські астронавти повинні були відправитися на Місяць в 2028 році.

Однак, такі пізні терміни не влаштували голову США, він вимагав прискоритися і відправити астронавтів вже до 2024 року, щоб значно обігнати росіян, чий приліт на Місяць запланований на 2031 рік. Про це повідомив віце-президент США Майк Пенс під час виступу в ракетно-космічному центрі Хантсвілл (штат Алабама), передає «Російська служба ВВС».

Колишня дата вильоту була пов’язана з будівництвом надважкої ракети-носія під назвою Space Launch System, яку розробляють в NASA для пілотованих експедицій за межі навколоземної орбіти.

Минулого понеділку голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін розповів, що Росія планує створити міжнародну наукову базу на поверхні Місяця. Китай поки свої плани не анонсує, але також займається розробкою. У США помітили останні досягнення конкурентів, а також підкреслили, що американці повертаються до космічної гонки.

Астронавти з США вперше висадилися на супутник землі в 1969 році. Тоді Ніл Армстронг і його колега Базз Олдрін пробули на поверхні Місяця близько 21 години. Останню пілотовану експедицію на супутник астронавти NASA здійснили в 1972 році, а потім програму «Аполлон» закрили.

Раніше повідомлялося, що на початку лютого Маск провів випробування двигуна для космічного корабля Starship, розробка якого прискорить старт польотів на Місяць.