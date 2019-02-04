Маск провел испытания двигателя для космического корабля Starship (ФОТО, ВИДЕО)

Маск провел испытания двигателя для космического корабля Starship. Фото: ITC.ua

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Маск провел успешное испытание двигателя космического корабля Starship в Техасе.

Испытания ракетного двигателя Raptor включало его прожиг, сообщается в Twitter Маска.

Отмечается, что над двигателем Raptor команда Маска работала несколько лет. А в декабре прошлого года изобретатель заявил, что им удалось разработать новую версию двигателя в новом дизайне.

По словам Маска, разработка и совершенствование этого двигателя может ускорить старт полетов на Луну. Предварительно датой первого полета на Луну туристов называется 2023 год. Отмечается, что билеты на этот полет уже раскупают состоятельные люди. Один из них купил японской миллиардер.

На своем космическом корабле Маск планирует добраться до Марса. Изобретатель планирует там построить приют на случай войны на Земле.

Напомним, ранее Маск показал реальный снимок корабля Stаrship, который он строит для полета на Марс.