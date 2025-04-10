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Ракурс
ЕС отложил на 90 дней введение зеркальных тарифов в ответ на пошлины Трампа

ЕС отложил на 90 дней введение зеркальных тарифов в ответ на пошлины Трампа

10 апр 2025, 13:47
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Євросоюз відклав на 90 днів введення дзеркальних тарифів у відповідь на мита Трампа.

Про це 10 квітня повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Відповідні мита Євросоюзу мали вступити в дію 15 квітня. Однак напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про 90-денну паузу зі зниженими митами у 10% для ЄС, тож Європа відповіла тим самим.

Тарифи ЄС щодо США мали почати діяти з 15 квітня. За це проголосувало 26 країн, а проти виступила лише Угорщина.

У Єврокомісії писали, що можуть призупинити свої мита для США, якщо останні погодяться на справедливе та збалансоване узгоджене рішення. У ЄС не повідомляли про деталі, на які товари та в яких обсягах введуть мита. За даними Politico, тарифи можуть стосуватися такої продукції, як соєві боби, мотоцикли та апельсиновий сік.

До цього Reuters писав, що у початковий пакет контрзаходів ЄС на імпорт зі США, який сягатиме 28 млрд євро, увійдуть різні товари — від зубної нитки до діамантів. Це відповідь на мита, які Трамп запровадив на європейську сталь та алюміній, тобто ЄС наразі не вводить дзеркальні мита.

Источник: Ракурс


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