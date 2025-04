Євросоюз відклав на 90 днів введення дзеркальних тарифів у відповідь на мита Трампа.

Про це 10 квітня повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

We took note of the announcement by President Trump.



We want to give negotiations a chance.



While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.



If negotiations are not satisfactory, our…