Євросоюз відклав на 90 днів введення дзеркальних тарифів у відповідь на мита Трампа

https://racurs.ua/ua/n205470-ies-vidklav-na-90-dniv-vvedennya-dzerkalnyh-taryfiv-u-vidpovid-na-myta-trampa.html

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Євросоюз відклав на 90 днів введення дзеркальних тарифів у відповідь на мита Трампа.

Про це 10 квітня повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

We took note of the announcement by President Trump.



We want to give negotiations a chance.



While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.



If negotiations are not satisfactory, our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025

Відповідні мита Євросоюзу мали вступити в дію 15 квітня. Однак напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про 90-денну паузу зі зниженими митами у 10% для ЄС, тож Європа відповіла тим самим.

Тарифи ЄС щодо США мали почати діяти з 15 квітня. За це проголосувало 26 країн, а проти виступила лише Угорщина.

У Єврокомісії писали, що можуть призупинити свої мита для США, якщо останні погодяться на справедливе та збалансоване узгоджене рішення. У ЄС не повідомляли про деталі, на які товари та в яких обсягах введуть мита. За даними Politico, тарифи можуть стосуватися такої продукції, як соєві боби, мотоцикли та апельсиновий сік.

До цього Reuters писав, що у початковий пакет контрзаходів ЄС на імпорт зі США, який сягатиме 28 млрд євро, увійдуть різні товари — від зубної нитки до діамантів. Це відповідь на мита, які Трамп запровадив на європейську сталь та алюміній, тобто ЄС наразі не вводить дзеркальні мита.