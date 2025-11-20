Європейські держави виступили проти так званого «мирного плану» щодо України, фото: Store norske leksikon

Європейські держави виступили проти так званого «мирного плану» США щодо України, котрий, за інформацією ЗМІ, вимагатиме від Києва відмовитися від значної території та частково роззброїтися, що союзники України давно вважають рівнозначним капітуляції.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на інформовані джерела.

Два джерела повідомили, що Вашингтон дав зрозуміти президенту Володимиру Зеленському, що Київ повинен прийняти розроблену США концепцію припинення війни, яка передбачає територіальні поступки та обмеження збройних сил України, — зазначає агентство.

Зазначається, що міністри закордонних справ Євросоюзу, які зібралися сьогодні, 20 листопада, у Брюсселі, не коментували детально план США, який ще не оприлюднений, але зазначили, що не погодяться на вимоги до Києва піти на серйозні поступки.

Українці хочуть миру — справедливого миру, який поважає суверенітет усіх, тривалого миру, який не може бути поставлений під сумнів майбутньою агресією", — заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. — Але мир не може бути капітуляцією.

Білий дім не прокоментував повідомлення про ці пропозиції. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон «продовжить розробляти перелік потенційних ідей для закінчення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту».

Для досягнення міцного миру обидві сторони повинні погодитися на складні, але необхідні поступки, — заявив Рубіо.

Сьогодні у Києві перебуває делегація армії США на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом і начальником штабу армії Ренді Джорджем.

Зазначається, що вчора, 19 листопада, вони зустрілися з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Сирський заявив, що найкращий спосіб забезпечити справедливий мир — це захистити повітряний простір України, розширити її можливості завдавати удари вглиб Росії та стабілізувати лінію фронту.

Агентство «РБК-Україна» з посиланням на інформоване джерело повідомляє, що сьогодні Зеленский вже провів зустріч із американською делегацією. Попереду ще одна зустріч у ширшому форматі — у ній, зокрема, братиме участь секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров.

Джерело: Reuters, «РБК-Україна»