У Єврокомісії відреагували на запровадження Трампом 30% тарифів

Урсула фон дер Ляєн, фото: European Parliament

https://racurs.ua/ua/n207755-u-ievrokomisiyi-vidreaguvaly-na-zaprovadjennya-trampom-30-taryfiv.html

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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала анонсовані президентом США Дональдом Трампом 30% мита на товари з ЄС.

30% тариф на експорт з ЄС зашкодить бізнесу, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики, — наголосила фон дер Ляєн у повідомлення, опублікованому на її сторінці в соціальній мережі X. — Ми продовжимо працювати над досягненням угоди до 1 серпня.

Водночас ми готові захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів, — додала вона.

Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, стало відомо, що Трамп направив фон дер Ляєн листа, у якому повідомив про запровадження з 1 липня тарифів у розмірі 30% на товари з Євросоюзу.