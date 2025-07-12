Трамп анонсував 30% мита проти Євросоюзу та Мексики

Дональд Трамп, фото: RawPixel

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Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження 30% мита на імпорт з ЄС та Мексики з 1 серпня.

Про це йдеться в листах Трампа до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Мексики Клаудії Шейнбаум, повідомляє Clash Report.

У листі до голови Єврокомісії Трамп зазначив, що Сполучені Штати «погодилися продовжувати співпрацю з Європейським Союзом, незважаючи на один з найбільших торговельних дефіцитів».

Тим не менш, ми вирішили рухатися вперед, але лише з більшою збалансованістю та справедливою торгівлею, — зазначив Трамп.

Трамп у листі висловив жаль, що торгові відносини між ЄС та США «далекі від взаємних» і поскаржився на «стійкий торговельний дефіцит», котрий, за його словами, породжений політикою ЄС, зокрема тарифами.

Починаючи з 1 серпня 2025 року, ми стягуватимемо з Європейського Союзу тариф у розмірі лише 30% на товари ЄС, що імпортуються до Сполучених Штатів, окремо від усіх секторальних тарифів, — повідомив він.

Трамп у листі також запевнив, що «цифра в 30% набагато менша, ніж потрібна для усунення нерівності у торговельному дефіциті», яку США має з ЄС. Він додав, що в разі, якщо ЄС у відповідь підвищить свої тарифи, то ця сума буде додана до запроваджених ним 30% тарифів.

Джерело: Clash Report