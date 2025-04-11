Темой переговоров с россией является только один вопрос — Белый домhttps://racurs.ua/n205486-temoy-peregovorov-s-rossiey-yavlyaetsya-tolko-odin-vopros-belyy-dom.htmlРакурс
У Білому домі заявили, що на переговорах із росією пріоритетним є лише одне питання — припинення вогню в Україні.
Про це під час прес-конференції розповіла речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.
Президент дуже чітко дав зрозуміти, що на столі переговорів з росією є лише одне питання — припинення вогню; що не буде ніякої іншої динаміки, яка буде розглядатися або вирішуватися, поки це питання не буде вирішено, — наголосила вона.
Брюс зазначила, що до розв’язання цієї проблеми залучені президент США Дональд Трамп та «найкращі у світі» американські дипломати на чолі з держсекретарем Марко Рубіо.
Все наше керівництво, але особливо президент Трамп і держсекретар Рубіо публічно дали зрозуміти, що стоїть на кону, коли йдеться про характер завершення цієї ситуації, — наголосила речниця.
Це м’ясорубка. Доки не припиниться стрілянина і вбивства, ні про які інші результати не може бути й мови, доки не припиниться стрілянина і вбивства, — додала вона.
За її словами, Рубіо на прес-конференції НАТО «чітко дав зрозуміти», що за кілька тижнів стане відомо — чи налаштована росія серйозно.
І я думаю, що росія, безумовно, повинна поставитися до цього серйозно… Це не триватиме шість місяців, рік чи скількись там ще. І президент також чітко дав зрозуміти, що ми хочемо дипломатії… Ми спостерігаємо і оцінюємо, як триває цей процес, — додала речниця.