У Білому домі назвали єдину тему під час переговорів з Кремлем, фото: PICRYL

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У Білому домі заявили, що на переговорах із росією пріоритетним є лише одне питання — припинення вогню в Україні.

Про це під час прес-конференції розповіла речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

Президент дуже чітко дав зрозуміти, що на столі переговорів з росією є лише одне питання — припинення вогню; що не буде ніякої іншої динаміки, яка буде розглядатися або вирішуватися, поки це питання не буде вирішено, — наголосила вона.

Брюс зазначила, що до розв’язання цієї проблеми залучені президент США Дональд Трамп та «найкращі у світі» американські дипломати на чолі з держсекретарем Марко Рубіо.

Все наше керівництво, але особливо президент Трамп і держсекретар Рубіо публічно дали зрозуміти, що стоїть на кону, коли йдеться про характер завершення цієї ситуації, — наголосила речниця.

Це м’ясорубка. Доки не припиниться стрілянина і вбивства, ні про які інші результати не може бути й мови, доки не припиниться стрілянина і вбивства, — додала вона.

За її словами, Рубіо на прес-конференції НАТО «чітко дав зрозуміти», що за кілька тижнів стане відомо — чи налаштована росія серйозно.