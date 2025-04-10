США и россия провели обмен заключенными в Абу-Даби

https://racurs.ua/n205468-ssha-i-rossiya-proveli-obmen-zakluchennymi-v-abu-dabi.html

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США та росія провели обмін ув’язненими в Абу-Дабі.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на директора ЦРУ Джона Реткліффа, обмін був організований спецслужбами.

росія звільнила Ксенію Кареліну, яка має подвійне громадянство (США та росії), її минулого року в рф засудили до 12 років колонії за «державну зраду», звинувативши у донаті 51 долара благодійній організації в Україні.

США натомість звільнили Артура Петрова, який також має подвійне громадянство (Німеччини та рі). Його заарештували у 2023 році на Кіпрі за запитом США за експорт чутливої ​​мікроелектроніки.