NASA заплатить 19 тис. дол. добровольцям за два місяці у ліжку

https://racurs.ua/ua/n120026-robota-mriyi-nasa-zaplatyt-19-tys-dol-dobrovolcyam-za-dva-misyaci-u-lijku.html

Ракурс

Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) спільно з Європейським космічним агентством (ЄКА) оголосили про початок незвичайного експерименту. Добровольцям пропонують два місяці провести, лежачи в ліжку, за що їм заплатять приблизно 19 тис. дол.

В описі експерименту організатори називають таку пропозицію «роботою мрії», але відразу ж попереджають — не все так просто, як може здатися на перший погляд, адже 24-м учасникам дослідження (12 жінками і 12 чоловікам) потрібно буде провести 60 днів у лежачому положенні.

Одне плече учасника експерименту мусить завжди торкатися матраца. При цьому зручно розташуватися в ліжку також не вдасться: голови добровольців повинні бути завжди відхилені трохи назад і вниз — на 6 градусів нижче горизонтального положення. Крім того, вчені зробили все, щоб імітувати ті незручності й складності, які можуть супроводжувати космічний політ.

«Саме невагомість, як показала практика, найскладніше імітувати в умовах експерименту», — йдеться на сайті NASA.

Дослідники й інженери NASA вирішили досліджувати саме постільний режим, оскільки вважають його експериментальним аналогом космічного польоту. Тривале перебування в лежачому стані з нахилом голови вниз може нагадувати за своїм впливом на організм умови низької гравітації.

Крім того, половину учасників, яких відберуть випадковим чином, будуть обертати в центрифузі у лежачому стані. Згодом стан двох груп учасників експерименту порівняють.

На відновлення після довгого лежання у ліжку учасникам нададуть додаткові 29 днів. Відбір розпочався 26 березня, а самі дослідження стартують у вересні.

«Ракурс» раніше повідомляв, що в офіційних магазинах додатків для iOS і Android з’явилася жартівлива програма від NASA, що дозволяє робити «селфі» на тлі різноманітних космічних об'єктів.