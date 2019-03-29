В Італії вперше особу позбавлять громадянства через терористичну діяльність. Фото: utro

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Ракурс

В Італії вперше особу позбавлять громадянства через здійснення нею терористичної діяльності. Професійного кікбоксера-ісламіста Абдеррахіма Мутахаріка позбавлять громадянства, згідно з новим італійським законом «Про безпеку та імміграцію», який прийняли минулого року.

Відповідний наказ за підписом міністра внутрішніх справ країни Маттео Сальвіні передали на розгляд президенту Італії Серджіо Матареллі. Про це повідомляє видання Еuronews.

Мутахарік народився у Марокко, а в квітні 2015 року став громадянином Італії. Через два роки Міланський суд засудив його до шести років ув’язнення, а його дружина отримала три роки в’язниці. У пари ісламістів є двоє дітей, яких забрали згідно з рішенням суду.

Подружжя заарештували в 2016 році, коли поліція дізналася, що вся сім’я планує виїхати до Сирії і вступити до лав угруповання «Ісламська держава». Як стверджує слідство, боксер під час телефонної розмови розповів, що планує напасти на посольство Ізраїлю в Римі і стати першим, хто нападе на Ватикан.

Зазначимо, що згідно з Декларацією прав людини ООН, кожна особа має право на громадянство. Однак, в Італії нагадали, що громадянства можна позбавити з етичних, політичних мотивів, а також з міркувань безпеки і в разі незаконного отримання громадянства. Тепер в переліку підстав для позбавлення громадянства з’явилася терористична діяльність.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Німеччина планує почати позбавляти громадянства бойовиків «Ісламського держави». Всього на Близький Схід, щоб приєднатися до терористів ІГІЛ, вирушили близько тисячі громадян Німеччини.