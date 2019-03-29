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Ракурс
В Италии впервые человека лишат гражданства из-за террористической деятельности. Фото: utro

В Италии впервые человека лишат гражданства из-за террористической деятельности (ВИДЕО)

29 мар 2019, 10:14
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В Италии впервые человека лишат гражданства из-за осуществления им террористической деятельности. Профессионального кикбоксера-исламиста Абдеррахима Мутахарика лишат гражданства, согласного новому итальянскому закону «О безопасности и иммиграции», который приняли в прошлом году.

Соответствующий приказ за подписью министра внутренних дел страны Маттео Сальвини передали на рассмотрение президенту Италии Серджио Матарелле. Об этом сообщает издание еuronews.

Мутахарик родился в Марокко, а в апреле 2015 года стал гражданином Италии. Спустя два года Миланский суд приговорил его к шести годам заключения, а его супруга получила три года тюрьмы. У пары исламистов есть двое детей, которых забрали согласно решению суда.

Супружескую пару арестовали в 2016 году, когда полиция узнала, что вся семья планирует уехать в Сирию и вступить в ряды группировки «Исламское государство». Как утверждает следствие, боксер во время телефонного разговора утверждал, что планирует напасть на посольство Израиля в Риме и стать первым, кто нападет на Ватикан.

Отметим, что согласно Декларации прав человека ООН, каждый человек имеет право на гражданство. Однако, в Италии напомнили, что гражданства можно лишить по этическим, политическим мотивом, а также из соображений безопасности и в случае незаконного получения гражданства. Теперь в перечне оснований для лишения гражданства появилась террористическая деятельность.

Как ранее сообщал «Ракурс», Германия планирует начать лишать гражданства боевиков «Исламского государства». Всего на Ближний Восток, чтобы присоединиться к террористам ИГИЛ, отправились около тысячи граждан Германии.

Источник: Ракурс


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