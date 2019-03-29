NASA заплатит 19 тыс. долл. добровольцам за два месяца в постели

https://racurs.ua/n120026-rabota-mechty-nasa-zaplatit-19-tys-doll-dobrovolcam-za-dva-mesyaca-v-posteli.html

Ракурс

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА) объявили о начале необычного эксперимента. Добровольцам предлагают два месяца провести, лежа в постели, за что им заплатят примерно 19 тыс. долл.

В описании эксперимента организаторы называют такое предложение «работой мечты», но сразу же предупреждают — не все так просто, как может показаться на первый взгляд, поскольку 24-м участникам исследования (12 женщинами и 12 мужчинам) нужно будет провести 60 дней в лежачем положении.

Одно плечо участника эксперимента должно всегда касаться матраса. При этом удобно расположиться в постели тоже не удастся: головы добровольцев должны быть всегда отклонены немного назад и вниз — на 6 градусов ниже горизонтального положения. Кроме того, ученые сделали все, чтобы имитировать те неудобства и сложности, которые могут сопровождать космический полет.

«Именно невесомость, как показала практика, наиболее сложно имитировать в условиях эксперимента», — говорится на сайте NASA.

Исследователи и инженеры NASA решили исследовать именно постельный режим, поскольку считают его экспериментальным аналогом космического полета. Длительное пребывание в лежачем состоянии с наклоном головы вниз может напоминать по своему воздействию на организм условия низкой гравитации.

Кроме того, половину участников, которых отберут случайным образом, будут вращать в центрифуге в лежачем состоянии. Впоследствии состояние двух групп испытуемых сравнят.

На восстановление после долгого лежания в постели участникам предоставят дополнительные 29 дней. Отбор начался 26 марта, а сами исследования стартуют в сентябре.

«Ракурс» ранее сообщал, что в официальных магазинах приложений для iOS и Android появилась программа от NASA, позволяющая делать «селфи» на фоне различных космических объектов.