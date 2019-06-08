Парламент Молдови визнав країну «захопленою державою». Фото: Sputnik

https://racurs.ua/ua/n122942-parlament-moldovy-uhvalyv-deklaraciu-yakou-vyznav-krayinu-zahoplenou-derjavou.html

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Парламент Молдови офіційно визнав країну «захопленою державою».

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Більшість депутатів парламенту підтримали декларацію «Про захоплену державу». Голоси за цей документ віддав 61 депутат. Про це 8 червня повідомляє NewsMaker.

Представник проєвропейського блоку опозиції ACUM Андрій Нестатсе у парламенті зачитав декларацію, у якій йдеться про анулювання змішаної виборчої системи та висловлюється вотум недовіри Конституційному суду Молдови.

Ухвалений документ вимагає від керівництва держави звільнення очільника Служби інформації й безпеки та керівника Національного центру по боротьбі з корупцією.

Опозиційний депутат запропонував звернутись до Європейського суду з прав людини у зв’язки з тим, що Конституційний суд ухвалює рішення, які суперечать закону.

Нагадаємо, у лютому 2019 року переможцем парламентських виборів у Молдові стала «Партія соціалістів». Ця партія, лідером якої є президент Молдови Ігор Додон, відома своєю проросійською політикою.