Парламент Молдовы признал страну «захваченным государством». Фото: Sputnik

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Парламент Молдовы официально признал страну «захваченным государством».

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Большинство депутатов парламента поддержали декларацию «О захваченном государстве». Голоса за этот документ отдал 61 депутат. Об этом 8 июня сообщает NewsMaker.

Представитель проевропейского блока оппозиции ACUM Андрей Нестатсе в парламенте зачитал декларацию, в которой говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и выражается вотум недоверия Конституционному суду Молдовы.

Принятый документ требует от руководства государства увольнения главы Службы информации и безопасности и руководителя Национального центра по борьбе с коррупцией.

Оппозиционный депутат предложил обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с тем, что Конституционный суд принимает решения, которые противоречат закону.

Напомним, в феврале 2019 года победителем парламентских выборов в Молдове стала «Партия социалистов». Эта партия, лидером которой является президент Молдовы Игорь Додон, известная своей пророссийской политикой.