Святослав Вакарчук – лидер партии «Голос». Фото: НикВести

https://racurs.ua/n122941-vakarchuk-na-sezde-partii-golos-my-idem-v-politiku-vserez-i-nadolgo.html

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Лидер партии «Голос» и певец Святослав Вакарчук уверен, что его политическая сила пришла в большую политику всерьез и надолго.

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Музыкант пообещал, что его команда создаст большое и мощное движение. Об этом он заявил 8 июня на съезде «Голоса», что состоялся на Старокиевской горе в Киеве.

Не было заявлений, что партия «Голос» идет на короткий срок. Нашей программы хватает не на одну каденцию. Мы идем в политику всерьез и надолго, и будем там столько, сколько будет нужно времени для того, чтобы в Украине произошли настоящие изменения, — заверил Вакарчук.

По словам лидера партии, «Голос» в будущем будет делегировать своих представителей в органы исполнительной власти. Вакарчук анонсировал, что его партия уже совершенно точно пойдет на местные выборы в Украине и планирует завести своих депутатов в местные советы.

Сегодняшний день — это только начало. Я верю, что когда-то партия «Голос», когда уже нас не будет на Земле, будет успешно существовать и строить Украину, — заявил музыкант.

Напомним, политическая партия Святослава Вакарчука «Голос» 8 июня проводила съезд на Старокиевской горе в Киеве. На мероприятии утвердили программу политической силы, представили список кандидатов в депутаты Верховной Рады. Также сообщили, кого «Голос» поддержит в мажоритарных округах. После официальной части начался бесплатный концерт группы «Океан Эльзы».