Вакарчук представил десятку кандидатов от «Голоса». Фото: ЦензорНЕТ

https://racurs.ua/n122940-partiya-golos-predstavila-dvadcatku-kandidatov-v-narodnye-deputaty.html

Ракурс

Политическая партия «Голос» представила двадцатку кандидатов в депутаты Верховной Рады.

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Лидером партии и первым номером в списке значится рок-музыкант и основатель «Голоса» Святослав Вакарчук.

Второй номер в списке — заместитель министра экономики Юлия Клименко. На третьей позиции представитель IT-индустрии Ирина Рудик. Четвертую строчку занял представитель стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) Ярослав Железняк. Пятерку замыкает член правления «Центра противодействия коррупции» Александра Устинова.

На шестой позиции один из управляющий партнеров ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» Олег Макаров. Седьмую строчку занял антикоррупционный активист Ярослав Юрчишин. На восьмом месте заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин, а на девятом — активистка и экс-заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Соломия Бобровская. Десятая в списке бывший заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

Номер 11 в списке — юрист Александр Курдитик, № 12 — экономист Владимир Цибаль, № 13 — юрист Андрей Осидчук, № 14 — защитник Донецкого аэропорта Роман Костенко, № 15 — Роман Лозинский, который до недавнего времени возглавлял «Галицкую партию», № 16 — Инна Совсун, № 17 — Леся Василенок, № 18 — Рустем Умеров, № 19 — Алина Свидерська, № 20 — Андрей Шарашкин.

Напомним, 8 июня в Киеве на Старокиевской горе партия Святослава Вакарчука «Голос» проводит съезд. На мероприятии утвердили программу политической силы и назвали кандидатов, которых поддержат в мажоритарных округах.