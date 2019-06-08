Певец Святослав Вакарчук. Фото: Степан Франко

https://racurs.ua/n122938-partiya-vakarchuka-golos-provodit-sezd-v-kieve-translyaciya.html

Ракурс

Партия Святослава Вакарчука «Голос» 8 июня начала съезд на Старокиевской горе в Киеве.

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Мероприятие началось в 19.00 в холле Национального музея истории Украины. Ожидается, что сегодня представители «Голоса» не только утвердят программу политической силы, но и представят кандидатов в депутаты Верховной Рады по многомандатному избирательному округу. Кроме того, станет известно, кого «Голос» поддержит в мажоритарных округах. Об этом ранее сообщала пресс-служба партии.

После съезда Святослав Вакарчук и кандидаты в депутаты от «Голоса» выйдут к журналистам и пообщаются с ними на брифинге. После официальной части мероприятия запланирован концерт, который состоится на Старокиевской горе.

Как известно, сегодня шоумен Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться в Верховную Раду по спискам партии «Голос». Он стал 30 номером в этой политической силе. Кроме того, к Вакарчуку присоединился заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин.

Трансляция съезда доступна для просмотра также здесь.

Напомним, 21 мая певец Святослав Вакарчук зарегистрировал партию «Голос». Впоследствии рок-музыкант презентовал членов своей политсилы. К команде Вакарчука присоединились заместитель министра экономики Юлия Клименко, антикоррупционный активист Ярослав Юрчишин, член-корреспондент академии медицинских наук Украины кардиолог Юрий Соколов, защитник Донецкого аэропорта Андрей Шараскин и экс-заместитель главы Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская.