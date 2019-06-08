Співак Святослав Вакарчук. Фото: Степан Франко

https://racurs.ua/ua/n122938-partiya-vakarchuka-golos-provodyt-z-yizd-u-kyievi-translyaciya.html

Ракурс

Партія Святослава Вакарчука «Голос» 8 червня розпочала з’їзд на Старокиївській горі в Києві.

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Захід розпочався о 19.00 у холі Національного музею історії України. Очікується, що сьогодні представники «Голосу» не лише затвердять програму політичної сили, але й представлять кандидатів у депутати Верховної Ради по багатомандатному виборчому округу. Крім того, стане відомо, кого «Голос» підтримає у мажоритарних округах. Про це раніше повідомляла прес-служба партії.

Після з’їзду Святослав Вакарчук та кандидати в депутати від «Голосу» вийдуть до журналістів та поспілкуються з ними на брифінгу. Після офіційної частини заходу запланований концерт, який відбудеться на Старокиївській горі.

Як відомо, сьогодні шоумен Сергій Притула заявив, що балотуватиметься до Верховної Ради за списками партії «Голос». Він став 30 номером в цій політичній силі. Крім того, до Вакарчука приєднався заступник головного редактора газети «Дзеркало тижня» Сергій Рахманін.

Трансляція з’їзду доступна для перегляду також тут.

Нагадаємо, 21 травня співак Святослав Вакарчук зареєстрував партію «Голос». Згодом рок-музикант презентував членів своєї політсили. До команди Вакарчука приєдналися заступник міністра економіки Юлія Клименко, антикорупційний активіст Ярослав Юрчишин, член-кореспондент академії медичних наук України кардіолог Юрій Соколов, захисник Донецького аеропорту Андрій Шараскін та екс-заступник голови Одеської облдержадміністрації Соломія Бобровська.