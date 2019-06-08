Вакарчук представив десятку кандидатів від «Голосу». Фото: ЦензорНЕТ

https://racurs.ua/ua/n122940-partiya-golos-predstavyla-dvadcyatku-kandydativ-u-narodni-deputaty.html

Ракурс

Політична партія «Голос» представила двадцятку кандидатів у депутати Верховної Ради.

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Лідером партії та першим номером у списку значиться рок-музикант та засновник «Голосу» Святослав Вакарчук.

Другий номер у списку — заступник міністра економіки Юлія Клименко. На третій позиції представник IT-індустрії Ірина Рудик. Четверту сходинку посів представник стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) Ярослав Железняк. П’ятірку замикає член правління «Центру протидії корупції» Олександра Устінова.

На шостій позиції один із керуючий партнерів ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» Олег Макаров. Сьому сходинку посів антикорупційний активіст Ярослав Юрчишин. На восьмому місці заступник головного редактора газети «Дзеркало тижня» Сергій Рахманін, а на дев’ятому — активістка та екс-заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Соломія Бобровська. Десята в списку колишній заступник міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина.

Номер 11 у списку — юрист Олександр Курдитик, № 12 — економіст Володимир Цибаль, № 13 — юрист Андрій Осидчук, № 14 — захисник Донецького аеропорту Роман Костенко, № 15 — Роман Лозинський, який донедавна очолював «Галицьку партію», № 16 — Інна Совсун, № 17 — Леся Василенок, № 18 — Рустем Умеров, № 19 — Аліна Свидерська, № 20 — Андрій Шарашкін.

Народний депутат Павло Різаненко балотуватиметься в парламент від «Голосу» у мажоритарному окрузі № 97, Вікторія Войціцька — № 155, Леонід Ємець — № 221, Вікторія Пташник — № 223.

Нагадаємо, 8 червня у Києві на Старокиївській горі партія Святослава Вакарчука «Голос» проводить з’їзд. На заході затвердили програму політичної сили та назвали кандидатів, яких підтримають у мажоритарних округах.