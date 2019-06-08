Святослав Вакарчук – лідер партії «Голос». Фото: НикВести

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Лідер партії «Голос» та співак Святослав Вакарчук упевнений, що його політична сила прийшла у велику політику всерйоз та надовго.

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Музикант пообіцяв, що його команда створить великий та потужний рух. Про це він заявив 8 червня на з’їзді «Голосу», що відбувся на Старокиївській горі в Києві.

Не було заяв, що партія «Голос» йде на короткий термін. Нашої програми вистачає не на одну каденцію. Ми йдемо в політику всерйоз і надовго, і будемо там стільки, скільки буде потрібно часу для того, щоб в Україні відбулися справжні зміни, — запевнив Вакарчук.

За словами лідера партії, «Голос» у майбутньому делегуватиме своїх представників в органи виконавчої влади. Вакарчук анонсував, що його партія вже абсолютно точно піде на місцеві вибори в Україні та планує завести своїх депутатів у місцеві ради.

Сьогоднішній день — це тільки початок. Я вірю, що колись партія «Голос», коли вже нас не буде на Землі, успішно існуватиме та будуватиме Україну, — заявив музикант.

Нагадаємо, політична партія Святослава Вакарчука «Голос» 8 червня проводила з’їзд на Старокиївській горі в Києві. На заході затвердили програму політичної сили, представили список кандидатів у депутати Верховної Ради. Також повідомили, кого «Голос» підтримає у мажоритарних округах. Після офіційної частини розпочався безкоштовний концерт гурту «Океан Ельзи».