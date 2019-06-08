На МКС будут отправлять туристов. Фото: ТСН

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в 2020 году будет отправлять на Международную космическую станцию космических туристов.

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Желающие побывать на МКС будут путешествовать на кораблях частных компаний SpaceX и Boeing. Пока известно, что на космических кораблях Crew Dragon и CST-100 Starliner, которые еще испытывают, смогут полететь только граждане США. Стоимость перелета составит 58 млн долл. Об этом сообщила пресс-служба космического агентства.

По информации The New York Times, за проживание на МКС придется заплатить отдельно. Сутки на космической станции обойдутся в 35 тыс. долл. Из этой суммы 22,5 тыс. дол. пойдут на питание туриста, еще 11,25 тыс. долл. будет стоить кислород, вода и средства гигиены. За пользование интернетом придется платить дополнительно — по 50 долл. за гигабайт трафика.

Туристам придется провести на Международной космической станции минимум 30 дней. Это означает, что проживание на МКС обойдется в 1 млн долл. Кроме того, потенциальные туристы должны пройти медицинские тесты, которые отвечают стандартам аэрокосмического агентства США.

Напомним, NASA заключило соглашение о доставке грузов на Луну с тремя компаниями. В космос доставят ряд небольших роботизированных спусковых аппаратов с оборудованием и устройствами для экспериментов. Первый грузовой корабль отправят на Луну в 2020 году.