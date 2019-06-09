В Нигерии столкнулись пассажирский автобус и грузовик: погибшие сгорели заживо. Фото: Politeka

https://racurs.ua/n122944-v-nigerii-stolknulis-passajirskiy-avtobus-i-gruzovik-pogibshie-sgoreli-zajivo-foto.html

Ракурс

Смертельное ДТП произошло на скоростной автомагистрали в Нигерии. Грузовик врезался в пассажирский автобус, в результате чего почти два десятка людей погибли.

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Трагический инцидент произошел в городе Оба-Иле в штате Ондо. После столкновения 18 человек в автобусе сгорели заживо. Об этом сообщает местное издание Tori.

Авария произошла около 3.30 утра в субботу по местному времени. Очевидцы утверждают, что водитель грузовика потерял управление транспортным средством и выехал на встречную полосу. После столкновения обе машины моментально загорелись.

Согласно другим показания, водитель грузовика перед тем, как потерять управление машиной, пытался объехать выбоину на дороге, однако в результате маневра его выкинуло перед автобусом.

Полиция утверждает, что пассажиры автобуса, который шел из Лагоса на север страны, сгорели настолько сильно, что невозможно опознать тела. Также представитель правоохранителей рассказал, что оба водителя пережили аварию.

Их состояние неизвестно, так как после происшествия они оба сбежали. Теперь полиции предстоит найти участников лобового столкновения и опросить.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киевской области произошла масштабная авария, в результате которой пострадали 26 человек.