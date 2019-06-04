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Ракурс
ДТП в городе Боярка. Фото: Нацполиция

На Киевщине произошло масштабное ДТП, госпитализированы 26 человек (ФОТО)

4 июн 2019, 13:19
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 июня около 10.00 в городе Боярка на перекрестке улиц Независимости и Б. Хмельницкого.

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Предварительно установлено, что водитель маршрутки Mercedes (Мерседес), двигаясь по второстепенной дороге, ударил автомобиль Skoda (Шкода). От силы удара транспортное средство отбросило на главную дорогу, где произошло столкновение с маршрутным автобусом «Богдан». Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

По предварительной информации, в ДТП пострадали 26 человек. Всех их доставили в больницы. Три человека в тяжелом состоянии, врачи реанимационного отделения борются за их жизни.

Полицейские задержали водителя «Мерседеса», а сам маршрутный автобус поместили на площадку временного содержания.

По факту автомобильной аварии сотрудники Следственного управления полиции в Киевской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Ожидается, что в ближайшее время водителю объявят подозрение и изберут ему меру пресечения.

Напомним, на проспекте Тракторостроителей в городе Харьков сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие — на автодороге столкнулись автомобили «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута». В результате ДТП получили травмы два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки.

Источник: Ракурс


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